Nova foto de Bruna Marquezine e João Guilherme viraliza: 'Que casal'

Nas imagens compartilhadas do encontro do grupo, Bruna está sentada no colo do filho mais novo do cantor Leonardo , enquanto ele a abraça pela cintura.

Bruna Marquezine e João Guilherme vem movimentando as redes sociais há um bom tempo. Ainda sem confirmações do relacionamento , o possível casal de artistas foi junto a um encontro de amigos e viralizaram mais uma vez.

Bruna Marquezine e João Guilherme estão "saindo" desde 2023

Os rumores sobre o possível namoro entre os atores circulam desde o ano passado. Em junho de 2023, Bruna e João Guilherme foram vistos juntos em um bar no Rio de Janeiro e chegaram a tirar fotos com os funcionários do estabelecimento. Na ocasião, a equipe do ator afirmou não dar “declarações sobre a vida pessoal do artista”.

Mesmo com uma grande quantidade de apoiadores do casal, alguns comentários foram contra o possível relacionamento entre Bruna Marquezine e João Guilherme. “Um mulherão desse, com um menino. Gostos peculiares”, escreveu um internauta.

A co-protagonista de “Besouro Azul” tem 28 anos de idade, já o rapaz completou 22 anos no mês de fevereiro.