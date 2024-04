Bruna Marquezine e Bad Bunny são vistos juntos em LA, diz site

Nas redes sociais, boatos de que Bruna e o rapper porto-riquenho estariam curtindo a noite em Los Angeles juntos se espalharam entre os fãs do músico. Em um dos comentários, a atriz brasileira e o cantor teriam passado o fim de semana “em clima de romance” e curtido uma festa juntos.

A brasileira Bruna Marquezine se tornou alvo de um novo rumor de relacionamento. Desta vez, a atriz pode estar saindo com o cantor Bad Bunny . A informação foi compartilhada pelo portal Deux Moi, conhecido por divulgar atualizações da vida pessoal de celebridades internacionais, na quinta-feira, 14.

Bruna Marquezine usa vestido milionário em Semana de Moda

Recentemente, a atriz Bruna Marquezine abalou as redes sociais após aparecer na Semana de Moda de Milão, na Itália, com um vestido da grife Bottega Veneta.

Na internet, os fãs da artista ficaram chocados com preço do vestido. O modelo utilizado por Bruna pode ser adquirido no site da marca italiana pelo valor de 10.500 dólares (aproximadamente R$ 52,4 mil).