Mateus Solano cobra pagamento por novela que será reprisada

Um dos atores que foi destaque em "Viver a Vida" (2009), Mateus Solano cobra o Canal Viva por direitos autorais com a reprise da trama global

“Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes?” , comentou na postagem do Instagram. Em “Viver a Vida”, Mateus Solano interpreta os gêmeos Jorge e Miguel, tendo como par romântico a atriz Alinne Moraes.

O ator Mateus Solano fez uma declaração bastante polêmica sobre a reexibição de “Viver a Vida” no Canal Viva.

Canal por assinatura da Rede Globo , o Viva anunciou que irá reprisar a novela no dia 22 de julho. Lançada originalmente na faixa “das oito”, "Viver a Vida" irá substituir “América”, a partir das 22h50min.

A trama foi escrita por Manoel Carlos, e contou com direção de Jayme Monjardim e Fabrício Mamberti, sendo exibida entre 14 de setembro de 2009 e 14 de maio de 2010 na TV Globo.

Em postagem na mesma rede social, o perfil do Instagram do Canal Viva compartilhou a novidade na grade de programação. Nos comentários, outros atores citaram a ausência do pagamento dos direitos autorais.

“Novelão! Que também fez sucesso por causa dos atores. Quando será que os atores vão ganhar com essa reexibição? Porque o Canal Viva vai faturar bastante!”, escreveu Sergio Marone acrescentando a hashtag “Direito autoral não é favor”.

Conforme relatado pela Folha de S. Paulo, o Canal Viva foi procurado para mais esclarecimento e, até a tarde desta quarta-feira, 3, a emissora por assinatura não se manifestou sobre o assunto.