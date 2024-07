Renascer: Joana tenta trazer Tião Galinha de volta e teme separação

Joana cogita se separar de Tião Galinha Crédito: Reprodução/TV Globo

O desfecho de Tião Galinha (Irandhir Santos) será diferente da primeira versão de Renascer, escrita por Benedito Ruy Barbosa. No remake assinado por Bruno Luperi, ele poderá escapar da morte, mas não terminará ao lado de Joana (Alice Carvalho). O ex-catador de caranguejos foi demitido por Deocleciano (Jackson Antunes) e, após isso, decidiu partir para um acampamento do Movimente Sem Terra (MST). Tião informou a Joana que só voltaria após realizar seus sonhos, deixando a esposa decepcionada. Confira o que acontecerá. (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)

Renascer: Joana cogita se separar de Tião Galinha Joana fica decepcionada pelo fato de seu marido a deixar sozinha com os filhos para viver no acampamento com os sem terra. Mas graças a uma conversa com o pastor Lívio (Breno da Matta), ela tentará dar uma chance para se reconciliarem. Na visita de Joana ao acampamento, o matuto afirma que continuará lá e sua única tristeza é que ela e os filhos não estão com ele. A mulher já não acredita tanto em Tião, que promete mais uma vez conquistar um pedaço de terra para fazê-la feliz.