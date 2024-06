Malu Mader fala sobre saída de novelas: 'Não tem mais desejo'

VEJA TAMBÉM| Globo não transmitirá mais o Festival de Parintins; saiba motivo

“Desde que parei com as novelas, eu não tinha um plano assim: 'Ah, não quero mais fazer novelas'. Mas eu não tinha mais aquele desejo incandescente de quando eu era mais nova. Aquele fogo. E a gente fica com vontade de fazer aquilo que inspira a gente, aquilo que a gente também está gostando de assistir”, sustentou.

E completa: “Quando eu era pequena, assistia a muitas novelas. Era uma noveleira clássica, sabe? Eu via, chegava do colégio, via das seis, das sete e das oito, e (se) tivesse, via a das dez. Quando saí, não tinha mais isso".