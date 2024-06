Renascer: Inocêncio manda Du embora após tentativa de roubo

Du tenta roubar um carro e ameaça Pitoco Crédito: Reprodução/TV Globo

Após o parto de Teca (Lívia Silva) em Renascer, Du (José Duboc) insistirá para a jovem abandonar a criança e ir embora da fazenda com ele. O rapaz se envolve em confusões até que toma um basta de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Além do tratamento desprezível do jovem com Teca, ele ainda tenta roubar um carro e ameaça Pitoco (Juan Queiroz) com uma faca. Veja o que acontecerá e o que houve em 1993 com os personagens. (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)



Renascer: Du tenta roubar um carro e ameaça Pitoco Enquanto Teca estiver no hospital, Du arruma uma confusão com Pitoco após tentar roubar um dos carros da família Inocêncio. Os dois entram em uma luta corporal quando Du pega uma lâmina e ameaça ferir o amigo. Damião (Xamã) aparece para separá-los e os leva para conversar com José Inocêncio. "Peguei os pivete lutando de faca. Esse aí tava querendo roubar um carro pra fugir da fazenda", revela. Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco alegam que não concordaram com o roubo e, frustrado com a ingratidão de Du, José Inocêncio pede para o jovem escolher se assume a responsabilidade com Teca ou vai embora levando o carro que ele tentou roubar.