Brasil ou Hollywood? Rodrigo Santoro afirma: 'Não estamos atrás'

Em entrevista, o ator Rodrigo Santoro se pronuncia sobre as diferenças entre o cinema brasileiro e internacional

O ator carioca Rodrigo Santoro, que já teve participação em filmes de grande bilheteria internacional, como “300”, “Golpe Duplo” e “As Panteras”; dá continuidade ao seu trabalho no audiovisual brasileiro com as gravações da terceira temporada da série “Bom dia, Verônica”.

Em entrevista dada à coletiva de imprensa do seriado que estará disponível na plataforma da Netflix, o ator se pronunciou sobre as diferenças entre a qualidade do cinema brasileiro e os demais cinemas internacionais.

Segundo o artista, se antes existia uma distância entre a qualidade das produções nacionais e internacionais, hoje estamos equiparados. “A gente não está mais, de maneira nenhuma, atrás de ninguém”, afirma.