Série 'Cangaço Novo' se destaca em top 10 de quase 50 países

A série 'Cangaço Novo', ambientada em cidade fictícia do interior do Ceará, vem ganhando destaque em outros países e ocupando o top 10 de séries mais assistidas no Prime Video

O destaque vai para o continente africano , onde a série aparece na lista de 24 países. Na Angola, que tem o portguês como idioma, Cangaço Novo já esteve por 12 dias no ranking, com oito deles sendo no topo. Já em Moçambique, o seriado brasileiro está na posição de “série mais assistida” desde o dia 20 de agosto.

Lançada no dia 18 de agosto no Prime Video, a série " Cangaço Novo" vem conquistando o público mundial da plataforma. A obra já entrou para o top 10 das séries mais assistidas do streaming em 49 países e lidera o ranking em alguns deles.

Na Costa do Marfim — país que tem o francês como língua oficial —, o seriado está há 13 dias dentro do top 10, sendo que cinco dias são ocupando o primeiro lugar. Na América Latina, ela está presente na listagem de mais assistidas de 13 nações, ocupando a primeira posição no Brasil. Na Ásia, nove países tem a série no ranking.

Apenas o Canadá integra a lista da da América do Norte, assim como Portugal foi o país da Europa que mais consumiu ela. Na Oceania, a Papua-Nova Guiné é o único em que a série aparece em destaque. As informações foram coletadas pelo site FlixPatrol.

Com direção de Fábio Mendonça e Aly Muritiba, a obra se passa em uma cidade fictícia no sertão do Ceará, retratando a violência do interior do Estado enquanto acompanha uma gangue de ladrões de bancos, atuante em pequenos municípios do interior. Cangaço Novo obra pode ser assistida no Prime Video (assinatura).

