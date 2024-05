Renascer: Dona Patroa volta com Egídio e parte coração de Rachid

Em conversa com Sandra, Dona Patroa avisa que vai voltar para Egídio Crédito: Reprodução/TV Globo

Dona Patroa (Camila Morgado) está vivendo uma grande confusão sentimental. Nos próximos capítulos de Renascer, ela quer evitar “ficar sozinha no mundo” após Sandra (Giullia Buscacio) formar sua própria família com João Pedro (Juan Paiva). Mesmo feliz com a vida que leva longe do marido, ela decide voltar a morar com Egídio (Vladimir Brichta) após temer estar desenvolvendo sentimentos por Rachid (Almir Sater). Confira o que esperar sobre o desfecho da personagem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Renascer: Rachid pede que Dona Patroa more com ele

Rachid não concorda com a expectativa de Dona Patroa sobre ficar sozinha após o casamento da filha. Ele propõe que ela continue morando no casarão com ele para que um cuide do outro. A mãe de Sandra se ofende com a intenção do homem e avisa que é uma mulher casada. Depois, ela vai para o quarto e começa a refletir sobre seus sentimentos pelo libanês. "Misericórdia! É melhor você ir embora desta casa, antes que acabe me caindo nas tentação deste satanás sem rabo”, decide ela. Em conversa com Sandra, Dona Patroa avisa que vai voltar para Egídio.