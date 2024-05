Renascer: Tião Galinha descobre assédio de Egídio e é ameaçado

Renascer: Tião desconfia que Joana sofre assédio de Egídio



O inimigo de Inocêncio (Marcos Palmeira) pede a Joana que cuide de alguns afazeres domésticos na casa principal após Dona Patroa (Camila Morgado) ir embora. Mas a mulher recusa, alegando que precisa pedir permissão ao esposo.

Em uma conversa com Tião Galinha, ele percebe que Joana está agindo estranho e a questiona sobre ter sofrido assédio do patrão. Joana (Alice Carvalho) não conta a verdade, mas o marido seguirá muito desconfiado do comportamento do vilão e acredita que a esposa está com medo.

Por esse motivo, o funcionário toma a decisão de ir embora e a esposa acaba o apoiando.