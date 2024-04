Renascer: José Inocêncio expulsa João Pedro e perde aliado importante

Deocleciano acredita que João Pedro é o filho que Deus o tirou e afirma que irá ficar ao lado dele Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Em Renascer, a relação de pai e filho entre José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva) está cada vez mais desgastada. Nos capítulos mais recentes do remake, o coronelzinho está certo de que seu filho anda o roubando. João Pedro promete comprar as terras de José Augusto (Renan Monteiro) e desperta a desconfiança de seu pai em relação à origem do dinheiro. Confira a seguir quais as consequências desse conflito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Renascer: José Inocêncio manda João Pedro ir embora

A insinuação de que João Pedro teria desviado cacau para comprar as terras do irmão mais velho faz o clima na fazenda ficar tenso. João Pedro enfrenta seu pai e é mandado embora da fazenda. "Eu vô e num volto mais. E só lhe chamo de pai de novo, coroné, quando o sinhô pedir perdão pelas ofensas que me fez”, afirma o caçula. José Bento trai Inocêncio e faz acordo com Egídio; CONFIRA



Renascer: Deocleciano deixa fazenda de José Inocêncio

Ao contrário dos irmãos, João Pedro não foi para a capital estudar. Ele ficou na fazenda de cacau, sendo criado por Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes). Com a acusação de José Inocêncio sobre João Pedro, o fazendeiro perderá o apoio de um grande aliado em Renascer. O marido de Mariana fica surpreso com a decisão de Deocleciano sobre deixar a fazenda e ficar do lado de João Pedro. "Num posso aceitá o sinhô falá de João Pedro desse jeito", dirá Deocleciano. "E vai fazê o quê? Dizê que tô mentindo agora?", perguntará Inocêncio. Deocleciano dirá que está deixando os trabalhos na fazenda. Além disso, falará que Inocêncio não precisa contar com ele. O marido de Morena destacará ainda que o rapaz é o filho que Deus lhe tirou e que ficará ao lado dele. LEIA TAMBÉM | Diabinho perde tempo de tela devido a público religioso Renascer: João Pedro declara guerra contra Inocêncio

Após ser expulso da casa do pai, João vai reunir os funcionários da sua propriedade para fazer um aviso.