Farofa Gkay: tudo sobre o que aconteceu ontem, 4

A festa de aniversário da influenciadora Géssica Kayane acontece de 4 a 6 de dezembro no Hotel Marina Park, em Fortaleza. Saiba tudo que rolou ontem

A anfitriã da festa, Gkay , fez sua entrada em uma grua que a deixou em cima do palco. Para a abertura de sua festa de aniversário, ela escolheu usar um vestido iluminado por pequenas luzes.

A festa vai até quarta-feira, 6 de dezembro, e receberá até 700 convidados. Confira o que aconteceu no primeiro dia da Farofa da Gkay.

A sexta edição da “ Farofa da Gkay ” começou ontem, no hotel Marina Park, em Fortaleza e contou com a presença de celebridades e artistas, além de atrações musicais. O evento deste ano promete ser “a farofa das farofas” e oferecer entretenimento para quem participa e para quem é espectador.

Os espectadores da Farofa estavam de olho em quem iria aparecer por lá nos três dias de festa. Na primeira noite, nomes como Tati Quebra Barraco, Gabi Martins, Pyong Lee e Rico Melquiades marcaram presença e apostaram em looks estilosos.

Para entreter e divertir os convidados da influenciadora, os show do primeiro dia de festa foram por conta do DJ Vintage Culture, Claúdia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio e Felipe Amorim.

A roupa foi assinada pela designer de moda francesa Clara Daguin, conhecida por criar modelos de vestidos com luzes, que brilham no escuro.

Farofa da Gkay 2023: Ator gringo também esteve na festa



O ator Marlon Wayans, conhecido por seu papel no filme ‘As Branquelas’, esteve aproveitando a festa com a aniversariante nessa segunda-feira.

A notícia sobre a vinda do ator foi confirmada pela própria influenciadora, em uma postagem no instagram. O ator veio ao Brasil para participar da Comic Con Experience, em São Paulo, no último final de semana.



Farofa da Gkay 2023: Famosos beijam muito no primeiro dia



A festa da influenciadora contou com vários famosos que se deram bem e beijaram muito na primeira madrugada de festa, nesta terça-feira, 5.