Gkay está entre as 10 pessoas mais influentes do mundo na moda

Gkay usou look da marca de alta-costura Iris Van Herpen durante Semana de Moda de Paris; brasileira está entre as 10 pessoas mais influentes do mundo na moda

Gessica Kayane, a Gkay, é uma das 10 personalidades internacionais mais influentes da moda. A lista foi revelada pela agência britânica Karla Otto, especializada no mercado de luxo.

De acordo com o relatório, a brasileira está na sétima posição no ranking de personalidades que deram maior retorno financeiro às marcas de Alta-Costura durante a Semana de Moda de Paris, ocorrida no início do mês de julho.

“Vencemos! Estamos pela segunda vez esse ano no ranking entre as mais influentes da semana de alta-costura de Paris. (...) Quando acontece uma coisa desse tamanho, passa um filme da minha trajetória na minha cabeça”, escreveu em publicação do Instagram na quarta-feira, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderada pela cantora Camila Cabello, a lista também inclui a rapper Cardi B, em 3º; a atriz Emma Chamberlain, em 4º; e Shakira, em 5º. Única brasileira no ranking, Gkay ultrapassou a atriz sul-coreana Son Yejin, no 8º lugar; e a influenciadora Chiara Ferragni, na 10ª posição.

LEIA TAMBÉM Gkay revela distorção de imagem e detalha retirada de procedimentos

Durante a última Semana de Moda de Paris, a influenciadora brasileira de 30 anos de idade usou looks de Schiaparelli, Iris Van Herpen e Jean Paul Gaultier, o que contribuiu na sua posição no ranking, já que o relatório é baseado em retorno às marcas de Alta-Costura em Paris por meio de menções nas redes sociais.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui