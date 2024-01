Farofa da Gkay: Mirella Santos desiste de participar; entenda

A festa que reunirá diversas celebridades e artistas para comemorar o aniversário da influenciadora Géssica Kayane, a Gkay, ocorre até quarta-feira, 6, no Marina Park Hotel, em Fortaleza, com tudo pago.

A cantora e influenciadora Mirella Santos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para revelar que não estará na Farofa da Gkay deste ano.

"Quero me resguardar, ficar mais tranquila. Fiquei com medo. João Matheus pegou covid recentemente depois da festa da Paloma. Fiquei morrendo de medo, pensativa. Deus me livre.".



Apesar da falta, Mariely, sua irmã gêmea, a cantora Loma e outros amigos da influenciadora, vão marcar presença nos três dias de festa.



Mirella Santos espera sua primeira filha com o surfista Gabriel Farias. Em agosto deste ano, durante o chá revelação, a influenciadora fez uma live no instagram, que reuniu mais de um milhão de seguidores, para revelar que o nome da bebê será Luna.

