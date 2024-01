‘Farofa da Gkay’ inicia nesta segunda, 4, em Fortaleza; veja atrações

Pelo terceiro ano consecutivo, a festa de aniversário da influenciadora Gessika Kayane (Gkay) acontece em Fortaleza. A "Farofa da Gkay” reúne diversas celebridades e artistas para comemorar o aniversário da influenciadora desta segunda-feira, 4, até quarta-feira, 6, com tudo pago no Marina Park Hotel.

Com a promessa de ser “A farofa das farofas”, a programação de shows deste ano conta com Vintage Culture, Wesley Safadão, Léo Santana, Claudia Leitte, Xand Avião, Pedro Sampaio. Felipe Amorim, Manu Bahtidão, Nathanzinho, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Kevin O Chris, MC Daniel e MC Ryan SP, Oruam, Poze do Rodo, Sorriso Maroto, É o Tchan e Mad Dogz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos os anos, o evento movimenta as redes sociais com os acontecimentos polêmicos e inusitados durante a festança. A todo instante, a festa é transmitida pelos diversos stories e lives de influenciadores presentes no evento. Para a coluna de Lucas Pasin, do Splash UOL, a celebridade revelou que este ano, o evento não será transmitido por emissoras e que a primeira festa durará 12 horas, “começando às 18 horas e terminando às 6 horas do dia seguinte”.