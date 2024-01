Farofa da Gkay: Ator de 'As Branquelas', Marlon Wayans é confirmado

Ator do filme ‘As Branquelas’, Marlon Wayans é confirmado em Farofa da Gkay; festa contará com shows de Léo Santana, Pedro Sampaio e Wesley Safadão

Famoso por interpretar Marcus em "As Branquelas", filme de comédia lançado em 2004, o ator veio ao Brasil para participar da CCXP 23 , evento ocorrido no último final de semana.

O ator do filme "As Branquelas", Marlon Wayans estará na Farofa da Gkay 2023 . A presença do artista foi confirmada pela própria dona da festa, a influenciadora Géssica Kayane, nas redes sociais .

Marlon ganhou destaque internacional após estrelar a franquia "Todo mundo em Pânico", além do filme "As Branquelas"’. O ator estadunidense também é conhecido por "O Pequenino" (2006).

Com a promessa de ser “A farofa das farofas”, a programação de shows deste ano conta com Vintage Culture, Wesley Safadão, Léo Santana, Claudia Leitte, Xand Avião, Pedro Sampaio. Felipe Amorim, Manu Bahtidão, Nathanzinho, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Kevin O Chris, MC Daniel e MC Ryan SP, Oruam, Poze do Rodo, Sorriso Maroto, É o Tchan e Mad Dogz.

Todos os anos, o evento movimenta as redes sociais com os acontecimentos polêmicos e inusitados durante a festança. A todo instante, a festa é transmitida pelos diversos stories e lives de influenciadores presentes no evento.

Para a coluna de Lucas Pasin, do Splash UOL, a celebridade revelou que este ano, o evento não será transmitido por emissoras e que a primeira festa durará 12 horas, “começando às 18 horas e terminando às 6 horas do dia seguinte”.