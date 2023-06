Gkay revela distorção de imagem e detalha retirada de procedimentos

A influenciadora Gkay, de 30 anos, conseguiu reverter as cirurgias plásticas que fez durante anos após ser criticada pela aparência. A famosa foi "cancelada" na internet em dezembro do ano passado e sumiu das redes sociais para retirar os procedimentos.



Nesta segunda-feira (26), em conversa com a influenciadora Blogueirinha, no YouTube, Gkay explicou que descobriu que tinha distorção de imagem, ou seja, não conseguia se ver de forma natural, nem mesmo com os procedimentos no rosto.



"Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra", comentou.



Ainda na conversa, a milionária comentou que ficou com medo de achar que sua autoestima iria ficar mais baixa, mas foi o contrário, começou a se sentir ainda mais bonita sem os procedimentos estéticos que fez.



"Às vezes, a gente perde a mão nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando", finalizou.



Em dezembro, Gkay foi duramente criticada pela aparência, além de ter sido alvo de piadas no palco do Domingão com Huck pelo amigo Fábio Porchat. Com isso, a influenciadora pediu desculpas por algumas situações, e decidiu mudar não só o comportamento, mas também a aparência.



