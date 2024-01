Farofa da Gkay: Kéfera revela sentir ‘vergonha’ da festa

Após ir em todas as edições da Farofa da Gkay, Kéfera confessa que "sente vergonha" da festa realizada em Fortaleza

“Vou pra Farofa? Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. São outras prioridades”, revelou a atriz em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 4.

Tendo participado de todas as edições do evento que inicia a terceira edição nesta segunda-feira, 4, no Marina Park Hotel, em Fortaleza, Kéfera detalha que agora é “uma adulta de 30 anos” e que, por isso, não tem “mais paciência para essas coisas”.

Relembre | Tirullipa é processado por abaixar sunga de Halessia na Farofa da Gkay

A youtuber aproveitou para comentar que não é amiga de Gkay, a anfitriã da festa, e sente vergonha ao assistir os vídeos do evento conhecido por polêmicas e acontecimentos inusitados.

“Eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Precisava? Eu olho e me dá muita vergonha. Que mico, sabe? É assim que eu quero ser vista? É isso que eu quero de verdade? Não, tô fora. Tô fora, tô fora, tô fora”, diz.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

‘Farofa da Gkay’ inicia nesta segunda, 4, em Fortaleza; veja atrações

Com a promessa de ser “A farofa das farofas”, a programação de shows deste ano conta com Vintage Culture, Wesley Safadão, Léo Santana, Claudia Leitte, Xand Avião, Pedro Sampaio.