Luísa Sonza traz show 'Escândalo Íntimo' a Fortaleza em 2024

A confirmação do show foi anunciada pela Multi Entretenimento. A produtora afirmou que em breve serão publicados mais detalhes. Além de Fortaleza, Luísa Sonza passará por outras cidades nordestinas, como João Pessoa (PB), Teresina (PI), São Luís (MA) e Natal (RN). O roteiro também inclui passagens por capitais do Norte do País, a exemplo de Manaus (AM) e Belém (PA).

Na turnê, Sonza levará ao público principalmente o repertório de “Escândalo Íntimo”, terceiro álbum da gaúcha. O disco foi lançado em 29 de agosto e quebrou o recorde de estreia de um álbum no Spotify Brasil, alcançando a marca de 15,6 milhões de execuções na plataforma em menos de 24 horas após o lançamento.

"Escândalo Íntimo” conta com 24 faixas e reúne parcerias com Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. Todas as músicas do trabalho entraram no top 50 da plataforma no Brasil, sendo seis delas no top 10, incluindo “Penhasco2”, em colaboração com Demi Lovato. Luísa Sonza apresenta o álbum pela primeira vez neste domingo, 3, no festival The Town, em São Paulo.

Luísa Sonza em Fortaleza

Quando : 23 de março de 2024; horário ainda será divulgado

: 23 de março de 2024; horário ainda será divulgado Onde : local ainda será divulgado

: local ainda será divulgado Quanto : valores ainda serão divulgados

: valores ainda serão divulgados Onde acompanhar: @multientretenimento no Instagram

Luísa Sonza no Norte e no Nordeste

João Pessoa (PB) - 26 de novembro de 2023

Teresina (PI) - 8 de março de 2024

São Luis (MA) - 9 de março de 2024

Manaus (AM) - 15 de março de 2024

Belém (PA) - 16 de março de 2024

Natal (RN) - 22 de março de 2024

Fortaleza (CE) - 23 de março de 2024



