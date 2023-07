Suelen Gervasio chora ao falar de gravidez e polêmicas com Vitão

Na mira dos holofotes após anunciar que está grávida do cantor Vitão, Suelen Gervasio falou ao programa Fofocalizando sobre ataques que vem sofrendo. Ela afirma: "me chamam de interesseira, biscoiteira. As pessoas são racistas demais. As pessoas desejam que minha filha nasça morta. Elas dizem que 'preto fazendo coisa de preto' que tem a ver com a questão do racismo”.

Suelen também comenta a questão da paternidade: “existe a possibilidade da Nina não ser filha do Vitão e isso sempre foi muito conversado. Desde a nossa primeira conversa eu falei: 'Vitor, você tem o direito de fazer o teste de DNA'". A reação do cantor ao fato, de acordo com Suelen, foi a seguinte: "ele chegou pra mim e falou que não queria me deixar sozinha, porque ele se arrependeria muito se desse positivo para ele e ele não tivesse acompanhando". Ela também declara: "o outro possível pai foi avisado, desde o começo".

A modelo acusa Vitão de fazer marketing com a situação e fala: “minha gravidez foi exposta no dia do lançamento do álbum dele. A galera tacando o ‘hate’ em mim, me xingando, sendo racista comigo e ele divulgando as músicas dele. Enquanto ele divulgava as músicas dele, ele me xingava no privado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele me chamou de psicopata"

Questionada sobre o que ele "ganharia" com a gravidez, Suelen responde: “acredito que, de repente, as pessoas iriam olhar ele com mais seriedade". Ela diz que, hoje, o relacionamento dos dois é “zero. A gente não tem nenhum tipo de contato". E reforça: “ele me chamou de psicopata, falou que eu era manipuladora, falou que eu era doida, falou que a minha filha vai crescer e ver a mãe que ela tem".

Não tendo mais nenhuma ajuda financeira de Vitão, a modelo revela emocionada sua situação: “não estou conseguindo pagar minhas contas. Não da maneira que eu esperava.... Você é mãe. Você quer comprar a roupinha da sua filha, você quer ver o quartinho como vai ficar, você quer fazer as coisas para a sua filha, entendeu? Eu não quero comprar nada pra mim".

Sobre a decisão de estar em rede nacional falando sobre sua vida pessoal, finaliza, entre lágrimas: “estou aqui para as pessoas pararem de me xingar, de me tratar como uma mulher suja. Ele me colocou nesse local.... Eu quero ter uma gravidez tranquila. Eu quero paz".

Leia Mais Mirella Santos e Gabriel Farias anunciam gravidez no Instagram

Jornalista Michelle Loreto celebra gravidez aos 43 anos

Bruna Biancardi compartilha fotos dos primeiros meses de gravidez

Bárbara Evans anuncia gravidez de gêmeos com Gustavo Theodoro

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui