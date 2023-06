Luísa Sonza usa camisa com frase para ex e Whindersson Nunes reage

A amizade entre Luísa Sonsa e Whindersson Nunes segue forte mesmo após a separação do ex-casal. Na quarta-feira, 21, a cantora publicou uma foto em seu perfil no Instagram no qual vestia uma camisa com a frase “Meu ex é meu maior fã”.

Nos comentários da publicação, os seguidores da dona dos hits “Sentadona”, “Cachorrinha” e “Modo turbo” relacionaram a frase com o ex-marido de Luísa, o piauiense Whindersson Nunes.

Whindersson Nunes diz ser julgado na Irlanda por tatuagens no rosto; VEJA

O comediante logo reagiu e comentou na postagem: “Nos comentários todo mundo virando ex. Se jogar do penhasco ninguém quer, né?”, fazendo alusão à canção “Penhasco”, música lançada por Luísa após o divórcio do casal.



Whindersson Nunes comentou a foto de Luísa Sonza vestindo uma camisa escrita "meu ex é meu maior fã" Crédito: Reprodução/Instagram

Whindersson e Luísa foram casados entre 2018 e 2020, na época da separação, a artista recebeu diversas críticas e foi responsabilizada pelos internautas pelo fim do casamento. O ex-casal, no entanto, manteve a amizade mesmo após polêmicas como a acusação que circulou nas redes sociais de que a artista teria traído o comediante com o cantor Vitão.

