Lexa e MC Guimê terminam mais uma vez; rapper se pronuncia

A cantora Lexa e o rapper MC Guimê não estão mais juntos. O anúncio do término do relacionamento do casal de músicos foi revelado por Lexa em publicação no Story do Instagram nesta quinta-feira, 21. “Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes”, declarou.

Este é o segundo término do casal em 2023. No mês de junho, a assessoria de imprensa da cantora divulgou uma nota no qual confirmava a separação dos artistas. A declaração veio meses após MC Guimê ser expulso do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) por assediar uma participante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algum tempo após o ocorrido, Lexa e Guimê se reconciliaram, mas o relacionamento teve fim no mês de setembro. “Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse a funkeira.