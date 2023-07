Guimê fuma cigarro 'suspeito' e justifica: 'Aqui é legalizado'

O cantor MC Guimê viaja junto com a cantora Lexa e justificou o uso do cigarro

Em viagem na Itália, o cantor MC Guimê, 30, surgiu em um vídeo fumando um cigarro "suspeito". Para apaziguar a situação que poderia complicar sua vida, ele justificou:

“Antes de falar qualquer coisa, está tranquilo que aqui é legalizado. Só CBD”, se referindo a um derivado da maconha, o canabidiol. Apesar da maconha não ser liberada na Itália, o país permite o uso do CBD desde que tenha concentração de THC inferior a 0,6%.

Leia também | Filho de Chacrinha acusa Assembleia Legislativa do Ceará de uso indevido de imagem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cantor está em viagem com a esposa Lexa, 28. Os dois têm posado em clima de romance nas redes sociais após a reconciliação. No início do ano, Guimê foi indiciado por importunação sexual após passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez sem consentimento em um episódio do programa Big Brother Brasil, na TV Globo.

Leia mais | BBB: Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual

Na época, a cantora fez um desabafo sobre o casamento e deixou redes sociais por um tempo. "Eu não tô bem... Preciso de um tempo pra mim", afirmou Lexa em publicação em março deste ano.