Lexa é diagnosticada com doença autoimune: ‘Memória curta'

A cantora Lexa convive com a inflamação da Tireoidite de Hashimoto, doença autoimune

A cantora Lexa revelou o diagnóstico de uma doença autoimune que tem como uma das principais características o esquecimento. A inflamação da Tireoidite de Hashimoto , citada pela cantora, é uma das causas do hipotireoidismo que carrega.

A cantora ainda defendeu que tornar a condição pública partiu do desejo de alertar outras mulheres sobre a doença. "E aí as pessoas ficavam me criticando na internet: 'Ela fez harmonização facial'. Não, gente. Eu tenho uma doença autoimune. Falei assim: 'Agora preciso falar sobre isso pois muitas mulheres têm e não sabem. Às vezes estão em quadros depressivos", argumentou.

O que é Tireoidite de Hashimoto?

Quando a tireóide não está funcionando adequadamente pode liberar hormônios em quantidade insuficiente, provocando o hipotireoidismo. Como um das causas tem a Tireoidite de Hashimoto (também de causa autoimune), retirada cirúrgica da tireóide ou tratamento com iodo radioativo. Algumas crianças nascem com hipotireoidismo porque não têm a tireóide ou porque a glândula não funciona como o esperado. O popular teste do pezinho faz o diagnóstico e a criança deve ser tratada o mais rápido possível. O tratamento é para a vida toda. (Ministério da Saúde)

Sintomas:

- Depressão;

- Desaceleração dos batimentos cardíacos;

- Intestino preso;

- Menstruação irregular;

- Diminuição da memória;

- Cansaço excessivo;

- Dores musculares;

- Sonolência excessiva;

- Pele seca;

- Queda de cabelo;

- Ganho de peso;

- Aumento do colesterol no sangue.

