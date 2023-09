Lexa tem bens penhorados para pagar dívida milionária de MC Guimê

MC Guimê deixou de pagar R$ 777 mil após compra de mansão em São Paulo; casados em comunhão universal de bens, Lexa deverá arcar com a dívida do ex-marido

O músico paulista foi condenado a pagar cerca de R$ 421 mil após os antigos proprietários da mansão acionarem a Justiça. Tendo passado sete anos com a ausência do pagamento, a dívida atual está em torno de R$ 2,9 milhões .

Em 2016, dois anos antes de Lexa e MC Guimê casarem, o rapper comprou uma mansão de luxo avaliada em R$ 2,2 milhões. Localizada em um condomínio fechado em São Paulo, MC Guimê alegou não ter recebido o imóvel com as reformas que foram acordadas previamente, por isso deixou de pagar R$ 777 mil.

A cantora Lexa deverá arcar com uma dívida milionária do seu ex-marido, o MC Guimê. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 15, após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negar o recurso da defesa da cantora para não ter seus bens penhorados.

Mesmo divorciada de MC Guimê, Lexa deverá pagar dívida do ex



Casados com comunhão universal de bens – quando todos os bens adquiridos antes e durante o matrimônio pertencem ao casal – entre 2018 e março de 2023, o juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo, decidiu que Lexa deverá arcar com a dívida de MC Guimê.

“Cada um dos cônjuges ainda possui responsabilidade perante os credores do outro” e a cantora deverá “arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa”, detalha o texto da decisão divulgado pelo portal Extra.

Com isso, Lexa também poderá ter 30% dos rendimentos mensais da reprodução de suas músicas em plataformas digitais retidos para pagar a dívida milionária de MC Guimê. Ao Extra, a assessoria de imprensa da artista informou que não irá se pronunciar sobre o caso.



