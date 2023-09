Ex de Luísa Sonza: conheça a amizade de Chico Moedas com o Casimiro

Chico Moedas ganhou popularidade após aparições durante transmissões com Casimiro Crédito: Reprodução/ Instagram

Nesta manhã de quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza assumiu que foi traída em entrevista para a Ana Maria Braga. Seu ex-namorado, Chico Veiga, ou Chico Moedas, ganhou fama antes mesmo do namoro com a cantora. Chico tem 27 anos, é natural de Niterói, Rio de Janeiro, e ganhou fama ao aparecer em livestream junto com seu amigo, Casimiro Miguel. O jovem carioca manteve um relacionamento de quatro meses com Luísa Sonza, a quem ganhou uma homenagem em uma faixa no álbum da cantora. Intitulada "Chico", a música já conta com mais de 6 milhões de visualizações no Youtube e mais de 27 milhões de reproduções no Spotify.



Chico Moedas: sua amizade com Casimiro Suas primeiras aparições na internet foram graças ao seu grande amigo, Casimiro Miguel, com quem tem um forte elo de amizade até hoje. Durante as lives de Casimiro, Chico fazia aparições durante partidas online com o streamer. Logo após, Chico ganhou um quadro quase que semanal dentro da live de Casimiro, suas reações às casas de luxo ganharam popularidade, e os fãs que antes eram aqueles que acompanhavam a live do streamer, se expandiram e alcançaram um novo público. Chico Moedas: Copa do Mundo Na Copa do Mundo de 2022 na Cazé TV, Chico foi um dos participantes que estiveram presente durante as transmissões. Inclusive, chegou a pintar o seu cabelo, em uma ação com a Coca-Cola, parceira até então da Cazé TV. Chico Moedas: declaração de Casimiro sobre o namoro de Chico Durante uma transmissão, Casimiro, logo após Chico e Luísa assumirem seu namoro, o streamer falou sobre a presença do amigo em páginas de fofoca, e comentou sobre os comentários em relação à aparência do jovem: “Porque na nossa bolha ele era galã, quando ele vai pra internet, aí os comentários era sacanagem”, “só gente maldosa” encerrou o streamer.

Chico Moedas: namoro com Luísa Sonza A popularidade ao lado de Casimiro, aliada a sua personalidade de “esquerdo macho”, Chico se tornou uma espécie de sex symbol nos anos de 2022 e 2023. O que chamou a atenção de Luísa Sonza, que em um corte de um podcast no qual Chico participou, mostrou um interesse no jovem carioca. Se tem conhecimento que os dois passaram cerca de quatro meses juntos, o relacionamento se tornou público no dia do aniversário da cantora, quando Chico compartilhou um enorme texto em homenagem a ela. Na publicação, o influenciador retratou dizeres de que se sentia abençoado por estar ao lado de Luísa e que queria estar para sempre com ela. Chico Moedas, ex de Luíza Sonza, desativa contas nas redes sociais; VEJA