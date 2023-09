Término de Luísa Sonza sai da 'bolha do pop e ganha as redes de políticos

O término do namoro da cantora Luísa Sonza com o influenciador Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas, é o assunto mais comentado nas redes sociais nesta quarta-feira, 20. A revelação da artista de que foi traída por ele ultrapassou a 'bolha' do pop e alcançou o mundo político. Deputados e agência governamental embarcaram no tema ao longo do dia. No X (antigo Twitter), as menções a Chico chegam a 441 mil publicações até o início da noite.

O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) usou o término do casal para relacionar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Sabe qual namoro continua firme e forte?", questionou na publicação, com uma foto dos dois. Boulos, com o apoio do PT, deve enfrentar Nunes nas eleições do próximo ano pelo comando da capital paulista.

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), serviço social autônomo do Ministério do Turismo, aproveitou o momento para enaltecer o Rio São Francisco, popularmente conhecido como Velho Chico. "Quer ver um Chico que não decepciona? O Rio São Francisco!", postou a agência.

Luísa e Chico namoraram por quatro meses e o influenciador fez inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo. Luísa Sonza revelou que foi traída por ele durante o programa Mais Você, da TV Globo. Chico desativou o perfil no Instagram após a repercussão do caso.