Luisa Souza assume namoro com Chico Veiga: ‘Te amo muito’

A cantora Luisa Sonza assumiu o namoro com o influenciador Chico Veiga. O casal trocou declarações de amor nesta terça-feira, 18, aniversário de 25 anos de Luisa.

Em publicação nas redes sociais, Chico Veiga disse ser abençoado por estar ao lado da cantora: “Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, declarou em publicação no Instagram.

Ao brincar que Luisa tem uma “estética de conde Drácula”, o influenciador deixa claro que a loira mudou sua vida e que a quer todos os dias.

“Chegou para dar cor, mesmo com sua estética de conde Drácula, movimento e vida. Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade”, completou.

Luisa, de viagem em Los Angeles, repostou a foto do casal e não economizou elogios ao rapaz.

“Você é o cara mais lindo, legal, inteligente, (muito inteligente), interessante e bom que eu poderia conhecer. Me apaixonei pela sua alma, ela que me encanta. Você é calmaria na minha vida maluca e momento de paz e beleza num dia difícil”, afirmou.

A cantora, que já foi casada com o humorista Whindersson Nunes, agradeceu os momentos com o novo namorado e declarou o amor.

“Obrigada por se importar comigo, obrigada por sempre procurar me entender e fazer mais do que você precisa só pra me ver feliz, obrigada pela gentileza, pela sensibilidade. Obrigada por você ser você. Te amo muito e me assusta o tanto que te quero. Obrigada, você não sabe o quanto te procurei”, completa.

Os rumores do novo casal surgiram desde de que Luisa postou uma foto com um homem misterioso em seu perfil no Instagram. A história ganhou força quando a cantora comentou a foto do influenciador: “único e exclusivamente meu”.

Quem é Chico Veiga?

Chico Veiga, também conhecido como “Chico Coin”, ficou famoso após participar das lives de cobertura da Copa do Mundo 2022 realizada pelo canal CazéTV. O carioca, de 27 anos, é amigo pessoal de Casimiro.

Chico Veiga é conhecido como Chico Moedas ou Chico Bitcoins por seu hábito de investir em bitcoins.

