Namoro de Luiza Sonza e Chico Moedas está em crise, diz colunista

Chico Moedas, namorado de Luiza Sonza, está com dificuldades em lidar com a fama e exposição

O sucesso na carreira não tem refletido na vida pessoal de Luiza Sonza. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, o namoro dela com Chico Moedas, homenageado recentemente em uma música da artista, passa por uma crise.

Luiza Sonza: Rompimento profissional com produtor

Luiza Sonza recentemente rompeu com seu produtor pessoal, Lucas Pinho. Os dois decidiram parar de trabalhar juntos após o show da cantora no The Town, ocorrido em São Paulo no início do mês de setembro.

Após a participação no festival, o profissional pediu demissão devido a um estresse.Para acalmar, Luiza tirou uns dias de folga.



Luísa Sonza em Fortaleza

A cantora e compositora Luísa Sonza realiza em Fortaleza show para celebrar seu mais novo disco, intitulado “Escândalo Íntimo”. A artista se apresenta na capital cearense em 23 de março de 2024. Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre horário, local e valores dos ingressos.

A confirmação do show foi anunciada pela Multi Entretenimento. A produtora afirmou que em breve serão publicados mais detalhes. Além de Fortaleza, Luísa Sonza passará por outras cidades nordestinas, como João Pessoa (PB), Teresina (PI), São Luís (MA) e Natal (RN). O roteiro também inclui passagens por capitais do Norte do País, a exemplo de Manaus (AM) e Belém (PA).

