Wesley Safadão é o cantor cearense mais buscado no Google; veja lista

Relatório apresentado pela Google apresenta as tendências de buscas dos brasileiros. Veja lista de cantores cearenses mais buscados no Google

O Google divulgou nesta quarta-feira, 20, os tópicos mais buscados desde o surgimento do Trends, plataforma que acompanha as pesquisas, em janeiro de 2004. Na categoria “cantores cearenses”, o fortalezense Wesley Safadão aparece como o mais buscado do Brasil. Veja a lista mais abaixo.

O relatório do Google Trends traz dados de 2004 a setembro de 2023 sobre a cultura, gastronomia, turismo e sociabilidade de quem mora em Fortaleza e no Ceará.

