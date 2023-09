Chico Moedas, ex de Luíza Sonza, desativa contas nas redes sociais

A cantora Luísa Sonza anunciou o término com Chico Veiga na manhã desta quarta, 20. no programa de Ana Maria Braga

Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, arquivou sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 20, após pronunciamento da cantora no programa da Ana Maria Braga. Chico mantinha 620 mil seguidores na plataforma. Mais conhecido pelo apelido Chico Moedas, Chico Veiga ganhou uma música com seu nome no novo disco de Luísa Sonza, "Escândalo íntimo".

Os dois estavam juntos há aproximadamente quatro meses e agitaram a web com declarações de amor, cenas de romance, especulações de crises e, recentemente, com o lançamento da música "Chico" que acumula mais de 26 milhões de reproduções no Spotify.