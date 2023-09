Selena Gomez se irrita por virar meme no VMA 2023: 'Nunca mais'

As reações de Selena Gomez durante o VMA 2023 viralizaram nas redes sociais e viraram meme, mas a cantora não gostou e desabafou no Instagram

Uma reação que ganhou repercussão foi sua expressão que demonstrava estar assustada durante a apresentação da cantora estadunidense Olivia Rodrigo . Nela, Selena aparece com os olhos arregalados e a mão em um dos ouvidos, mas apenas por ter se assustado com a estrutura do palco caindo. O "acidente" fazia parte da perfomance.

Na publicação em sua rede social, ela escreveu: “ Nunca mais vou ser um meme. Prefiro ficar sentada imóvel do que ser atacada por ser quem eu sou. Com amor”.

A cantora Selena Gomez , por meio do story de seu Instagram, demonstrou não ter gostado de suas reações durante o VMA 2023 terem virado meme . A premiação aconteceu na noite desta terça-feira, 12, e além dos vencedores, as expressões da artista nas apresentações chamaram a atenção.

Selena Gomez tapando o ouvindo durante a trollagem que a Olivia Rodrigo fez no palco do #VMA

Outra que viralizou foi a careta feita por ela quando Chris Brown foi anunciado no evento. Sua comemoração com a vitória de SZA também virou meme no X, antigo Twitter.

A reação da Selena Gomez ao ver o nome de Chris Brown ser anunciado no #VMA

Não apenas como meme, Selena Gomez também saiu premiada do VMA deste ano. O single “Calm Down”, sua parceria com o cantor Rema, ganhou na categoria de “Best Afrobeats”. Além dessa, ela tinha sido indicada na categoria de “Clipe de Colaboração” e “Música do Ano”. As vencedoras foram, respectivamente, Shakira e Karol, com o clipe de “TQG”, e Taylor Swift com “Anti-Hero”.



