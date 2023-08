Shakira proíbe que namorada de Piqué veja filhos do casal, diz jornal

Contrato de divórcio de Shakira e Piqué impede que namorada do jogador veja os filhos do ex-casal

A separação de Shakira e Gerard Piqué segue em alta mesmo o ex-casal ter entrado em novos relacionamentos. De acordo com o jornal argentino La Nación, a cantora colombiana adicionou uma cláusula no divórcio que proíbe que Clara Chia, atual namorada de Piqué, tenha contato com Milan e Sasha, filhos de Shakira e Piqué.

O jornal ainda detalha que Shakira irá ficar com a guarda dos filhos. A artista e as crianças estão planejando morar em Miami, nos Estados Unidos. Segundo detalhes do contrato do divórcio, o ex-jogador de futebol poderá visitar os filhos a cada 10 dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O astro do Barcelona terá prioridade na custódia de Milan e Sasha durante o período de férias escolares em 2024. Mesmo podendo passar a maior parte do tempo com os filhos, Piqué não poderá promover o encontro deles com Clara Chia.