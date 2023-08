Taylor Swift anuncia regravação de "1989"; saiba quando será lançado

O anúncio aconteceu no show da The Eras Tour, em Los Angeles, na madrugada desta quinta-feira, 10. O álbum será lançado em outubro

A cantora Taylor Swift anunciou na madrugada desta quinta-feira, 10, a regravação do álbum “1989”. O anúncio foi feito no último show da turnê The Eras, em Los Angeles, e o lançamento está previsto para o dia 27 de outubro.

Depois de cantar algumas faixas de sua era “1989” no show de ontem, Taylor se aproximou do centro do palco com um violão na mão e o telão se iluminou com o anúncio do novo álbum

“Me enche de emoção anunciar que minha versão de “1989” será lançada em 27 de outubro. Para ser honesta, esta é a minha regravação FAVORITA”, escreveu a cantora em publicação no X, antigo Twitter.

Além das 13 músicas que estão na primeira versão do álbum, ela contou que o “1989 (Taylor’s Version)” terá cinco novas faixas inéditas, que haviam sido descartadas.