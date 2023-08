Selena Gomez apaga post após ser acusada de furar greve de atores

Selena Gomez é acusada de furar greve de atores por postar vídeo dos bastidores da série que participa Crédito: Reprodução/Instagram

Após publicar vídeo nos bastidores da série "Only murders in the building", a atriz e cantora Selena Gomez foi acusada de furar a greve dos atores de Hollywood. A publicação estaria violando as regras do SAG (sindicatos dos atores). Com os comentários, a postagem foi apagada logo em seguida. As regras determinam que membros do sindicato estão proibidos de promover seus trabalhos nas redes sociais. Na legenda da postagem, Selena escreveu: "Sentindo falta e aguardando @onlymurdershulu". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A publicação ficou no ar por 15 horas e recebeu mais de 1,1 milhão de likes. Nos comentários, os internautas acusaram a artista de fazer um post silencioso de divulgação da série.