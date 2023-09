Olivia Rodrigo lança o segundo álbum; escute Guts

O álbum de Rodrigo apresenta 12 faixas, com 39 minutos de duração em sua totalidade, e mantém a sua parceria com o produtor Dan Nigro. “Eu me sinto grata pelo meu colaborador Dan, que me incentiva e me inspira e sem o qual este álbum não seria possível”, revelou a artista em postagem no Instagram.

O sucessor do álbum “ Sour ” (2021) da cantora Olivia Rodrigo foi lançado nesta sexta-feira, 8, em todas as plataformas digitais. Intitulado “Guts”, a gravação atualmente mantém a nota 93 pela Metacritic.

Além das 12 músicas apresentadas nas plataformas digitais, os fãs de Olivia Rodrigo acreditam que a cantora apresentou títulos escondidos em vídeo promocional para o seu novo álbum.

Na gravação de 31 segundos, Olivia promove o seu álbum em uma paródia aos comerciais dos anos 2000. No final, a tela que apresenta a “tracklist” falha e quatro novas faixas são vistas: “Obsessed,” “Scared of My Guitar,” “Stranger” e “Girl I’ve Always Been”.

“Guts deluxe está prestes a mudar a minha vida”, escreveu um usuário na rede social X, antigo Twitter.

Confira as 12 faixas do álbum “Guts”, gravação disponível da cantora Olivia Rodrigo, em todas as plataformas digitais.