Selena Gomez lança 'Single Soon', single sobre curtir a solteirice

A cantora e atriz Selena Gomes retornou à música com a nova faixa "Single Soon", lançada nesta sexta-feira, 25, na qual canta sobre terminar um namoro

A composição começa com a artista refletindo sobre como avisar ao namorado sobre o fim da relação. "Será que eu deixo um bilhete/ No bolso do casaco dele?/ Talvez eu só desapareça/ Não quero ver nenhuma lágrima", canta, levando fãs a especularem sobre a situação afetiva da cantora.

A composição começa com a artista refletindo sobre como avisar ao namorado sobre o fim da relação. "Será que eu deixo um bilhete/ No bolso do casaco dele?/ Talvez eu só desapareça/ Não quero ver nenhuma lágrima", canta, levando fãs a especularem sobre a situação afetiva da cantora.

“Rare”, último álbum de Selena Gomez, foi lançado em 2020. De lá para cá, a atriz e empresária lançou remixes, como “Calm Down”, com Rema, e “999”, com Camilo. A artista de 31 anos de idade também gravou parcerias musicais com Blackpink , na música “Ice Cream”, Trevor Daniel, em “Past Life”, DJ Snake em “Taki Taki”, além de outros feats e de ter focado na carreira de atriz. ( com informações de Líllian Santos)

Segundo Selena explicou no anúncio do single, a canção foi escrita "há um tempo atrás". "Como ainda não terminei o ‘SG3’ (terceiro álbum), eu quis liberar uma música divertida que escrevi há um tempo atrás que é perfeita para o fim do verão”, escreveu.

Apesar do tema, Selena não teve nenhum relacionamento confirmado recentemente. Há um mês, o portal Daily Mail afirmou que ela estaria vivendo um romance com o ator Jeremy Allen White . No TikTok, em fevereiro, a artista brincou que estava solteira porque, para namorar, era preciso "sair e conhecer pessoas" .

Marca de Selena Gomez fatura mais de US$ 70 milhões com um produto

A cantora e influenciadora Selena Gomez é dona da empresa de maquiagens Rare Beauty, parceria com a empresa de cosméticos Sephora. Em 2022, a marca vendeu 3,1 milhões de unidades de apenas um único produto, o blush Soft Pinch Liquid Blush, o que gerou o resultado de mais de US$ 70 milhões (em torno de R$ 335 milhões).

Estimativas indicam ainda que a empresa deve fechar o ano de 2023 com receita de pelo menos US$ 300 milhões, com valor atual estimado em US$ 1,2 bilhão. As informações são do portal Pinkvilla.

O sucesso da marca, assim como nas marcas Fenty Beauty, da cantora Rihanna e a Kylie Cosmetics, da socialite Kylie Jenner, pode ser atrelado ao marketing nas mídias sociais. Com mais de 426 milhões de seguidores no Instagram, Selena é uma das pessoas com mais seguidores do mundo.