Novela Xica da Silva é excluída do YouTube por 'conteúdo sexual'

A clássica novela brasileira “Xica da Silva”, protagonizada por Taís Araújo em 1996, havia sido excluída do YouTube em julho deste ano. Na época da exclusão, a trama de Walcyr Carrasco era ofertada ao público pelo canal “Novela Xica da Silva HD”, do cantor Tiago Leonardo.

“YouTube removeu os vídeos da novela Xica da Silva e excluiu o canal ‘Novela Xica da Silva HD’ alegando que a obra de Walcyr Carrasco, com direção de Walter Avancini, possui conteúdo sexual explícito, não seguindo as diretrizes da plataforma”, escreveu no comunicado.

Ele diz não saber se a ação foi tomada após denúncias de usuários ou se foi uma decisão da plataforma. Em seguida, afirmou que o compartilhamento era para tornar a obra acessível ao público, sem intenção de fins lucrativos.

A nota finalizou informando que os capítulos não seriam postados novamente no YouTube, devido “a censura do site”, mas que o blog sobre a novela continuaria ativo.

Xica da Silva se tornou uma novela perdida?

A novela foi produzida e exibida pela extinta Rede Manchete. Ela foi reprisada em 2005 pelo SBT em horário nobre, quando foi vendida pela empresa Bloch Som e Imagem - a quem a obra pertence originalmente. No exterior, a distribuidora Vip2000 detém seus direitos.

Apesar de nenhum indício que ela terá seus direitos adquiridos por um plataforma de streaming para o Brasil, a obra ainda pode ser acessada para aqueles que desejam rever ou assisti-la pela primeira vez, não se tornando uma trama perdida.

Outro canal do Youtube disponibilizou no mês de agosto o folhetim completo no site. Antes do vídeo ser reproduzido, um aviso sobre a classificação indicativa e o conteúdo explícito é mostrado, sendo de escolha do usuário continuar a assistir.