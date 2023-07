Attenzione, pickpocket: meme italiano aparece em 'Terra e Paixão'

Uma das características das novelas enquanto obras abertas - isto é, sujeitas a alterações na trama ao longo dos capítulos - é a possibilidade de incorporar discussões e fatos “em alta”. Esse foi o caso de “Terra e Paixão”, da TV Globo, que inseriu em um de seus capítulos o meme italiano “attenzione, pickpocket!”, que viralizou nas últimas semanas.

A expressão em italiano - que significa algo como “atenção, batedores de carteira” em português - bombou na internet depois de uma mulher identificada como Mônica publicar vídeos no TikTok nos quais alertava turistas na Itália sobre supostos batedores de carteira. Com tamanha repercussão, o fato acabou se tornando um meme no Brasil.

ATTENZIONE PICKPOCKEEEET! Sobrou de novo pro Luigi #TerraEPaixão pic.twitter.com/koHWhV8BJD Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine July 26, 2023

Diante disso, Walcyr Carrasco levou o meme para sua novela. No capítulo em questão, a personagem Berenice (Thati Lopes) expulsa Luigi (Rainer Cadete) da boate de Luana (Valéria Barcellos). Ele é conhecido no folhetim por realizar roubos e, ao perceber a movimentação do personagem no local, Berenice pegou seu celular e começou a apontar para ele. Ela falou a expressão “attenzione, pickpocket” e expulsou o golpista da boate.

Leia Mais Após traição, Preta Gil alfineta ex-marido: 'Não tive o básico'

Renato Aragão vende mansão no Rio de Janeiro por ser ‘grande demais’

João Gomes revela sexo do primeiro filho com Ary Mirelle; confira

O trecho acabou repercutindo nas redes sociais. Internautas compartilharam suas reações sobre a cena: “Não acredito que a Globo meteu ‘attenzione, pickpocket’ na novela das nove”, disse um perfil. “Walcyr Carrasco é rápido demais em usar os memes atuais e o attenzione, pickpocket é a prova disso”, comentou outro usuário.