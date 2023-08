História falsa de 'Um Sonho Possível' pode afetar Sandra Bullock

Com a repercussão negativa da revelação do astro da NFL, internautas comentaram sobre o prêmio recebido por Sandra, que interpretou a mãe adotiva de Michael, e levantaram a possibilidade de a atriz devolver a estatueta.

“Sandra não merece o Oscar por uma história mentirosa”, disse um perfil no Twitter. Michael Oher, no entanto, defendeu a atriz, explicando que sua atuação não possui ligação com a mentira criada pelos seus supostos pais adotivos: “Ela não tem nada a ver com a história real que estamos vendo agora”.

De acordo com o The Daily Mail, a atriz de 59 anos de idade está indignada com a revelação da verdadeira versão. Uma fonte ligada à artista detalhou ao jornal que Sandra “odeia que uma história tão maravilhosa, um filme espetacular e um momento espetacular em sua vida agora tenham sido contaminados.”.

A fonte acrescenta que Sandra Bullock está afetada com as informações contadas por Michael, pois o “momento especial” em sua vida, seu primeiro Oscar na carreira, agora tem uma “perspectiva completamente diferente”.



Michael Oher, jogador da NFL, teve sua história contada no filme "Um sonho possível", estrelado por Sandra Bullock Crédito: Divulgação

Jogador que inspirou "Um Sonho Possível" diz que família mentiu

No processo apresentado no Tribunal de Tennessee na segunda-feira, 14, Michel afirma que Sean e Leigh Anne Tuohy, casal apresentado como pais adotivos do jogador em “Um sonho possível”, nunca o adotaram oficialmente.

O jogador relembrou que, ao completar 18 anos de idade, o casal o enganou para assinar um documento que os transformavam em tutores, dando autoridade legal para fazerem movimentações e negócios em seu nome.