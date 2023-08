Morre cearense de 15 anos que realizou sonho de criar exposição

"Eu aprendi, graças ao desenho, que tudo na vida é um processo . Você não vai conseguir nada rápido, você tem de lutar por algo, de conseguir aquilo aos poucos, claro, com ajuda de várias pessoas. Mas você tem de focar, tem de seguir. Eu venho produzindo meus desenhos e criando, tanto sobre minha realidade quanto outras coisas", disse o jovem durante a estreia da exposição no dia 15 de junho.

Com 24 obras em uma mostra na Universidade de Fortaleza (Unifor), o menino chamou atenção com os traços coloridos e um discurso cheio de vida.

Em tratamento contra um câncer, o jovem artista Daniel Lessa , 15, morreu um mês após realizar o sonho de criar uma exposição com os próprios desenhos. O jovem partiu no dia 26 de julho, por volta das 11 horas. A informação foi confirmada pela mãe, Josiane Lessa.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-06-2023: Unifor recebe a mostra "Meu olhar através do espelho de Daniel Lessa, adolescente de 15 anos em tratamento contra um câncer.

Daniel enfrentava um câncer nos ossos (osteossarcoma) desde o ínicio de 2022 e passava pelo tratamento no Centro Pediátrico do Câncer, unidade oncológica do Hospital Infantil Albert Sabin. Após complicações, Daniel ainda precisou amputar a perna direita.

Dias após a partida do menino, a mãe diz que sente muita saudade e que, apesar do momento ter “partido seu coração em mil pedaços”, ainda crê que um dia vai reencontrá-lo.

“Foram dias e dias muito difíceis, mas agora ele está em paz. Hoje sinto muita saudade, porém, estou em paz porque sei que ele está bem. Era uma criança, um adolescente que tinha suas próprias opiniões, carinhoso, guerreiro e um menino muito fácil de se conviver, todos gostavam dele”, afirma Josiane.