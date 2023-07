Taís Araújo será Nossa Senhora em 'O Auto da Compadecida 2'

Taís Araújo interpretará o papel que foi de Fernanda Montenegro na primeira versão do "O Auto da Compadecida"

A continuação do clássico brasileiro “O Auto da Compadecida” contará com uma nova versão de Nossa Senhora. A atriz Taís Araújo assume o papel da santa católica no filme que deve estrear em 2024. O anúncio da escalação foi feito na manhã desta segunda-feira, 3, nas redes sociais da atriz.

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus, temos muitas ‘Nossas Senhoras’, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas. Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade", comentou Taís em vídeo publicado nas redes sociais.

A atriz vai assumir o papel no lugar de Fernanda Montenegro, que interpretou Nossa Senhora na primeira versão do filme. Fernanda deixa a produção após alegar incompatibilidade de agenda.

O filme, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, conta as tramas de João Grilo e Chicó, interpretados por Selton Mello e Matheus Nachtergaele. A dupla vive aventuras em uma cidade nordestina. A previsão de estreia é final de 2024.

