Filme disponível no Youtube retrata lendas da população ribeirinha

Criação do artista plástico e sereeiro, Davi Ângelo, a videoperformance “Os Braços do Rio, a Boca da Noite” aborda a vida que rodeia o rio em cidades e comunidades da região norte do estado do Ceará. A produção audiovisual já está disponível no YouTube e conta ainda com uma versão acessível em audiodescrição.

“O trabalho foi fruto de vivências e pesquisas dentro dos aspectos criativos. Muitas memórias tiveram que ser o ponto inicial das possíveis proporções que a performance pudesse tomar ao unir a figura da escultura ao corpo das performers. Havia possibilidade de tornar-se artificial ou orgânico, então houve sempre a tentativa da integração dos corpos e movimentos em relação ao rio e a figura da sereia”, conta Davi.

“Espero que as pessoas consigam se sentir transpassadas pelas imagens e pela delicadeza das brincadeiras com o encanto das águas e dos seres”, complementa o artista.

O nome da obra também é pensado para valorizar a cultura regional. Os braços do rio simbolizam o povo ribeirinho, as lavadeiras, os pescadores, os barqueiros/canoeiros. Já a boca da noite representa as lendas acerca do rio, as histórias de sereias e seres místicos.

Sobre o artista

Davi Ângelo é um artista plástico, performer e pesquisador cearense, membro do coletivo artístico Klangopreá. Iniciou a trajetória artística em 2009, partindo de experimentações com a argila que retirava do açude Araras e dos rios que desaguam nele, próximos à comunidade onde vivia, em Pires Ferreira (CE). Há 14 anos estuda sobre o folclore brasileiro, pesquisa que serviu de base e inspiração para suas últimas obras.

Videoperformance “Os Braços do Rio, a Boca da Noite”

