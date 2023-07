Cantor Belo paga dívida milionária com Denilson, diz colunista

Ex-jogador de futebol ganhou processo contra Belo em 2004, mas indenização nunca havia sido paga; valor com juros chega a R$ 7 milhões

Aquele que talvez seja o calote mais longo entre famosos brasileiros finalmente foi pago. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor Belo quitou a dívida milionária que tinha com o ex-jogador de futebol Denilson.

O valor de aproximadamente R$ 7 milhões é fruto de uma indenização reivindicada por denilson desde 2004. À época, o montante devido era de apenas R$ 300 mil, mas Belo decidiu simplesmente não pagar o valor.

O processo envolvendo ambos aconteceu após Belo deixar o grupo de pagode Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. Denilson, que era produtor da banda, acusou o cantor de quebra de contrato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A situação ganhou novos contornos recentemente. Em 2022, Denilson decidiu dar um basta no calote e pediu à Justiça o bloqueio de bens de Belo. O pedido foi acatado, e desde então os cachês do cantor passaram a ser penhorados.

Até mesmo um valor recebido pela participação de Belo no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Huck, na Rede Globo, foi bloqueado. O cantor começou a cobrar antecipadamente os pagamentos dos shows, como tentativa de burlar a penhora judicial.

Belo não deu detalhes sobre o pagamento. Ao colunista, a equipe do cantor disse apenas que o caso "está resolvido".

Mais notícias de celebridades