Belo tem prêmio da ‘Dança dos Famosos’ penhorado pela Justiça

Prêmio que Belo irá receber na Dança dos Famosos será penhorado para pagar dívida com Denílson de Oliveira

Após um processo de quase 20 anos, a Justiça de São Paulo determinou que o cantor Belo pague ao ex-jogador de futebol Denílson de Oliveira mais de R$ 7 milhões. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 19, mas a determinação foi anunciada na sexta-feira, 16.

Entre shows musicais pelo Brasil, Belo também integrava o elenco da temporada de 2023 da "Dança dos Famosos", quadro do “Domingão do Huck”, da Rede Globo, sendo eliminado no último domingo, 18.

Conforme decisão de Carlo Mazza Britto, juiz da 5º vara cível de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o prêmio que o cantor receberá pela participação no programa deverá ser penhorado para pagar a dívida com Denílson.

Belo e Denílson de Oliveira, em 2000; cantor e ex-jogador de futebol participavam da banda de pagode Soweto Crédito: Divulgação

Belo x Denílson: entenda o caso

Em 2000, Denílson de Oliveira abriu uma ação contra Belo por quebra de contrato. Na época, o cantor era membro da banda de pagode Soweto e saiu do grupo para seguir carreira solo. Denílson era o empresário da banda e processou o músico pela saída repentina.

No ano de 2004, Belo foi condenado a pagar cerca de R$ 300 mil para o ex-empresário. Em 2019, o valor da dívida foi atualizado para cerca de R$ 7 milhões, que foi contestado pelo cantor.

