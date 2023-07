Anitta e Simone Susinna: novo casal aparece em público pela 1ª vez

A cantora Anitta, de 30 anos, apareceu pela primeira vez com o novo namorado, o ator Simone Susinna, 29, neste sábado, 8. O casal chegou de mãos dadas ao desfile da Dolce & Gabbana, em Puglia, no sul da Itália.

A grife italiana realiza uma série de desfiles em alusão ao início da temporada de alta moda. Anitta vai se apresentar na festa de encerramento, prevista para terça-feira, 11. Ela e o namorado devem comparecer em outros desfiles.

Segundo o GQ Brasil, os dois estão hospedados no hotel Borgo Egnazia, no qual diárias podem chegar a R$ 43 mil. O portal questionou Simone se está namorando Anitta e o italiano respondeu: “Pergunte para minha esposa”. A paulista desconversou: “Não posso responder isso. Meu assessor me mata”.

Anitta e Simone Susinna indo para o evento da Dolce&Gabbana. pic.twitter.com/GKdJBtMSMX 8 de julho de 2023

Anitta e Simone Susinna: rumores iniciais

Os primeiros rumores do relacionamento entre Anitta e Simone surgiram em junho passado, durante uma transmissão ao vivo da cantora. O ator tentou chamar a atenção dela diversas vezes com comentários na live.

Ainda em junho, Anitta se apresentou na final da Champions League 2023, em Istambul. No Instagram, o italiano divulgou um vídeo em que a funkeira afirmou que viajaria à Itália após o show para passarem tempo juntos.

Dias depois, os dois foram flagrados dançando e se beijando em festa na Europa. Na ocasião, Anitta tirava férias na Europa acompanhada das brasileiras Juliette, Jade Picon e Marina Sena.

Novo namorado de Anitta: quem é Simone Susinna?

No Internet Movie Database (IMDB), Simone Susinna tem poucos créditos: a franquia da Netflix “365 Dias” e o romance “Desejo Proibido”. O ator nasceu em Catania, na Itália, e começou sua carreira como modelo aos 18 anos.

Susinna ficou mais conhecido após participar da 12ª edição do reality show “L'isola dei famosi” (A ilha dos famosos, em tradução livre), em 2017.