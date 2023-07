Fátima Bernardes estreia programa de entrevistas na GNT em outubro

A carioca Fátima Bernardes, de 60 anos, estreia novo programa na emissora GNT em outubro deste ano. Com dez episódios, a novidade vai receber dois convidados por episódio para discutir suas histórias de vida. O programa foi anunciado pela Revista Quem, do Grupo Globo, na sexta-feira, 7.

O papo a três pretende gerar reflexão e influenciar positivamente a audiência, disse a revista. Fátima afirmou que o formato é “maravilhoso para o público, que vai amar”, com “conversas sinceras e papos saudáveis”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Serão conversas muito sinceras e reveladoras — que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração — com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, explicou a apresentadora.

Ainda conforme a Quem, a atração é idealizada por Carlos Jardim, que também vai dirigir e roteirizar. Por enquanto, Fátima segue apresentando os programas competitivos The Voice Kids e The Voice Brasil, na TV Globo.