Ivete Sangalo é alvo de processo de ex-funcionária por danos morais

A cantora Ivete Sangalo está sendo processada por uma ex-funcionária. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles nesta terça-feira, 11, a mulher alega danos morais e ausência de pagamento por parte da artista.

Segundo a publicação, a mulher trabalhava na Ybá do Quintal, escola de ensino infantil localizada em Salvador, no qual Ivete e sua irmã, Cynthia Sangalo, são sócias. O processo tramita em segredo no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região da capital baiana.

A ação movida pela ex-funcionária da escola relata danos morais e falta de reconhecimento da relação trabalhista, além da ausência no pagamento de horas extras, gratificação de férias, 13º salário e multa rescisória.



