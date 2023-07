Timothée Chalamet será Willy Wonka em novo filme; assista o trailer

Nome em alta nas recentes produções de Hollywood, Timothée Chalamet viverá um novo papel nos cinemas. Com estreia prevista para 14 de dezembro deste ano, o ator franco-americano irá estrelar “Wonka”.

Apresentando o excêntrico Willy Wonka durante a juventude, o longa-metragem acompanha o criador de doces antes de tornar-se o dono da fábrica de chocolates, história apresentada originalmente em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, no ano de 1971.

Com direção de Paul King (“As Aventuras de Paddington” e “I Am Soldier”), o filme irá contar com Hugh Grant, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins e Rowan Atkinson no elenco.

Willy Wonka foi interpretado anteriormente por Gene Wilder, no filme de 1971, e por Johnny Depp, na adaptação de 2005.

Com Timothée Chalamet, veja o trailer de ‘Wonka’

Clique aqui para assistir no Youtube



