MC Marcinho: quem é o Príncipe do Funk e o que aconteceu com cantor

Internado em estado de saúde grave no Rio de Janeiro, o Príncipe do Funk segue lutando pela vida; conheça MC Marcinho e saiba o que aconteceu com cantor

MC Marcinho, conhecido por ser o “príncipe do funk”, enfrenta problemas de saúde devido à cardiopatia. Após uma parada cardiorrespiratória nessa segunda-feira, 10, o cantor de 45 anos de idade precisou ser entubado em estado grave. Ele está internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro

Marcinho foi um dos principais percussores do movimento do funk nos anos 90 e 2000. Até hoje, seus hits, que estouraram naquela época, como “Rap do Solitário” e “Glamourosa”, são amplamente ouvidos.

Com uma carreira consolidada no funk melody dos anos 90, suas músicas fazem parte da trilha sonora da novela global "Vai na Fé".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Madonna proíbe uso de hologramas para recriar sua imagem pós-morte; ENTENDA

No programa Mais Você de segunda-feira, o cantor comentou sobre o sucesso de sua música na trama de Rosane Svartman:

"Depois de quase 30 anos, ver a música renascer de novo e ver a novela abordar o funk melody, é muito bom. Todo mundo vem comentar comigo que minha música está na novela. Então estou muito feliz, muito obrigado”, Marcinho felicitou.

MC Marcinho: o que aconteceu com o cantor?

Segundo a assessoria de imprensa do artista, Marcinho estava internado para tratamento cardíaco e renal desde o dia 27 de junho, quando teve uma piora no quadro ontem à noite, 10, após participação no programa da Ana Maria Braga pela manhã.

O estado de saúde do cantor vem há anos sendo uma questão delicada em sua vida. Em março deste ano, precisou ser internado às pressas para substituir seu marcapasso.

Ele sofria com dificuldades para andar e precisou pedir ajuda de amigos e famosos devido à demora do plano de saúde em autorizar a sua internação.

MC Marcinho: situações de quase morte

Em tantas idas e vindas do hospital, o MC já passou por muitos sustos e, em algum deles, chegou a ver a morte muito de perto.

No início dos anos dourados, em 2006, o funkeiro sofreu um grave acidente envolvendo a van da equipe do cantor. Na ocasião, o veículo se chocou com um ônibus, matando o motorista e um primo do cantor.

Marcinho foi levado a um hospital particular, que possuía mais recursos para evitar a amputação de uma das pernas dele.

Os médicos conseguiram preservar o membro, mas, devido ao tratamento, ele precisou passar oito meses internado e chegou a fazer shows na cadeira de rodas.

MC Marcinho realizando show em cadeira de rodas após acidente de carro Crédito: Reprodução

Ainda no mesmo ano, MC Marcinho teve seu carro atingido por tiros numa tentativa de assalto, em que sua esposa da época saiu ferida.

Em janeiro de 2012, o cantor foi internado, devido a um mal estar, e de acordo com os médicos seria pneumonia. Em 2019, Marcinho foi hospitalizado ao apresentar um princípio de infarto.

No ano seguinte, foi internado na CTI após contrair a COVID-19. Em fevereiro de 2021, o funkeiro ficou em coma por 4 dias em decorrência de uma infecção bacteriana no pé esquerdo, além de ficar mais três meses no hospital, pois a doença atingiu seu pulmão.

No final de julho de 2021, o cantor implantou um marca-passo após ter problemas cardíacos. Em entrevista ao Jornal Extra em abril deste ano, ele falou em agradecimento pela vida:

“Sou muito grato a Deus por estar vivo, independentemente das porradas que eu tomei, de todo o turbilhão que eu passei. Estou tendo uma nova oportunidade de me recuperar e ser uma pessoa melhor. Cada internação, cada pancada que você toma da vida, você aprende uma coisa”.

MC Marcinho: a carreira e os sucessos do cantor

No início dos anos 2000, se alguém quisesse falar de amor, tinha que falar com o Marcinho, o príncipe do funk se consolidou a partir de um subgênero do freestyle, surgido no início dos anos 1990.

Com letras centradas em temáticas românticas e sem apelo sexual, o funk melody ganhou a cara de MC Marcinho com músicas como “Rap do Solitário”, “Glamurosa” e “Garota Nota 100”.

O subgênero faz uso de samplers e batidas eletrônicas, partindo de um contexto diferente do funk carioca, que aposta na letra explícita e de duplo sentido.

Antes dos 20 anos, o carioca Márcio André Nepomuceno Garcia emplacou dois sucessos , mas, na época, não conseguia viver só da música. Cenário que mudou ao lançar, em 2001, o hit “Glamurosa”, que poucos sabem que foi inspirado na rainha dos baixinhos, Xuxa.

MC Marcinho e Xuxa após ele revelar que "Glamurosa" foi inspirada na rainha dos baixinhos Crédito: Reprodução

Em 2014, Márcio explicou que a inspiração surgiu porque ele se tornou nacionalmente conhecido devido à Xuxa: “‘Glamurosa' foi inspirada na Xuxa. O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela".

MC Marcinho recebe carinho de amigos por meio das redes sociais

Diante da atual situação do cantor, Marcinho recebe dos seus amigos por meio das redes sociais mensagens de carinho e de proteção:

Famosos postam em redes sociais homenagens a MC Marcinho Crédito: Reprodução